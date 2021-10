Peschiera | risultati ballottaggio sul sito comunale | il responsabile del Settore Relazioni Esterne si scusa con la cittadinanza e con i candidati

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo la dott.ssa Paola Aliani si è trattato di un errore tecnico, ed è stato attivato un confronto con l’azienda produttrice del software per risalire alle responsabilità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peschiera risultati

MilanoToday.it

Numerosa è stata la partecipazione anche per la squadra del Carroccio, con ben dieci atleti iscritti: Claudia Caversazio , la quale, dopo gli ottimiottenuti nelle gare die Nizza,......Marino Corchiano LIGURIA Rondanina Savona LOMBARDIA Caravaggio Cassano D'Adda Nerviano...di tutti i Comuni in tempo reale . Dati: Vasto " Roma " Milano " Napoli " Torino " ...Malinverno sindaco. Sembra incredibile, il ballottaggio deve ancora svolgersi ma sul sito ufficiale municipale questa mattina sono apparse tabelle, grafici e risultati del turno elettorale del 17 e 18 ...ferrara. Si sono svolti a Cervia i campionati Italiani di triathlon distanza sprint che come sempre hanno visto partecipare l'élite del Triathlon nazionale e oltre mille atleti tra cui quattro del Cus ...