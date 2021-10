Mercati cauti guardano a Fed, earning season e inflazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con la prudenza che ha caratterizzato l’avvio degli scambi. Gli investitori restano in attesa del dato sull’inflazione USA a settembre, delle minute della Federal Reserve e dell’avvio della stagione delle trimestrale americane che si apre oggi con i conti di JP Morgan. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,157. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.770,4 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 80,15 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%. Tra i listini europei buona performance per Francoforte, che cresce dello 0,72%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,14%, e guadagno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con la prudenza che ha caratterizzato l’avvio degli scambi. Gli investitori restano in attesa del dato sull’USA a settembre, delle minute della Federal Reserve e dell’avvio della stagione delle trimestrale americane che si apre oggi con i conti di JP Morgan. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,157. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.770,4 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 80,15 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%. Tra i listini europei buona performance per Francoforte, che cresce dello 0,72%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,14%, e guadagno ...

