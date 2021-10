Luciana Littizzetto e la rivelazione su Maria De Filippi che non ti aspetti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Luciana Littizzetto racconta come è nata la sua scelta di diventare madre. E deve ringraziare soprattutto Maria De Filippi. Luciana Littizzetto ha raccontato come è iniziata l’avventura per diventare madreLuciana Littizzetto ha aperto il suo cuore e lo fa attraverso il suo libro “Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore” (Edito da Mondadori). La comica racconta come è diventata madre dei suoi due figli, Jordan e Vanessa, accogliendoli nella sua famiglia, quando frequentavano rispettivamente la quarta elementare e la seconda media. Luciana Littizzetto nel libro ha spiegato come ha scelto di diventare madre affidataria e deve ringraziare soprattutto una persona, la conduttrice di Mediaset, ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)racconta come è nata la sua scelta di diventare madre. E deve ringraziare soprattuttoDeha raccontato come è iniziata l’avventura per diventare madreha aperto il suo cuore e lo fa attraverso il suo libro “Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore” (Edito da Mondadori). La comica racconta come è diventata madre dei suoi due figli, Jordan e Vanessa, accogliendoli nella sua famiglia, quando frequentavano rispettivamente la quarta elementare e la seconda media.nel libro ha spiegato come ha scelto di diventare madre affidataria e deve ringraziare soprattutto una persona, la conduttrice di Mediaset, ...

Advertising

EsportsWebit : eFootball, anche Luciana Littizzetto ironizza sulla grafica - redazionerumors : Nel suo ultimo libro #LucianaLittizzetto ha raccontato alcuni dettagli e curiosità in merito alla sua esperienza co… - Librienullapiu : #IoMiFidoDiTe - I miei figli nati dal cuore, il nuovo #libro #biografia di @lucianinalitti per @Librimondadori 'L'… - Chopper8Easter8 : RT @LaStampa: Luciana Littizzetto, la mia scelta di prendere due figli in affido - MassimGiannini : RT @LaStampa: Luciana Littizzetto, la mia scelta di prendere due figli in affido -