L'attacco dei giganti 4 - Parte 2: il trailer svela la data di uscita della stagione finale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con un trailer lo studio MAPPA ha annunciato la data di uscita de L'attacco dei giganti 4 - Parte 2, la stagione finale della serie anime tratta dal manga omonimo. L'attacco dei giganti 4 - Parte 2 non ha soltanto un trailer ufficiale ma anche una data di uscita: il 9 gennaio 2022 sarà trasmesso in Giappone il primo episodio della stagione finale della fortunata serie anime. La stagione 4 de L'attacco dei giganti, che si era momentaneamente interrotta a marzo con l'episodio Cielo e Terra, riprenderà a inizio 2022.

