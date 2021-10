Lamorgese: su scioglimento Forza Nuova governo attende magistratura - Parlamento (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sulla questione dello scioglimento di Forza Nuova il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, al question time alla Camera, ha spiegato che 'è all'attenzione del governo' e che si deciderà anche '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sulla questione dellodiil ministro dell'Interno Luciana, al question time alla Camera, ha spiegato che 'è all'attenzione del' e che si deciderà anche '...

Advertising

TgLa7 : #ForzaNuova, #Lamorgese: scioglimento è tema complesso - DANI56 : RT @RaiNews: #Lamorgese al Question time alla Camera. #Meloni: 'La sua risposta offende il Parlamento, non siamo imbecilli' - ultimenotizie : Min. Interno #Lamorgese: 'Riguardo alla questione dello scioglimento dei movimenti eversivi, è doveroso affermare c… - veneziana4 : Scontri No Green Pass, tensione Meloni-Lamorgese al question time: “Nessun arresto per evitare rischi”. La leader d… - La7tv : #intanto 'Non è stato percorribile un intervento contro Castellino perché un intervento coercitivo avrebbe potuto c… -