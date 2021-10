Infortunio Abraham, sospetta distorsione: le condizioni del bomber della Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Infortunio Abraham, giallorossi in ansia per le condizioni del centravanti inglese. Le ultimissime sulla situazione Come riferito dal Messaggero, nel pomeriggio Tammy Abraham sarà a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito dopo l’Infortunio che lo ha colpito nella serata di ieri con la sua Nazionale. Per il centravanti inglese si teme una distorsione alla caviglia destra. La sua presenza in campo in vista del big match di domenica con la Juventus restano in dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021), giallorossi in ansia per ledel centravanti inglese. Le ultimissime sulla situazione Come riferito dal Messaggero, nel pomeriggio Tammysarà aper sottoporsi alle visite mediche di rito dopo l’che lo ha colpito nella serata di ieri con la sua Nazionale. Per il centravanti inglese si teme unaalla caviglia destra. La sua presenza in campo in vista del big match di domenica con la Juventus restano in dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

