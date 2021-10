Il leader della Lega Matteo Salvini a Palazzo Chigi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini è appena entrato a Palazzo Chigi. Salvini stamattina nel corso della conferenza stampa con il candidato del centrodestra al Comune di Roma Michetti aveva fatto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilè appena entrato astamattina nel corsoconferenza stampa con il candidato del centrodestra al Comune di Roma Michetti aveva fatto ...

Scontri Roma, Lamorgese: 'Castellino non arrestato per rischio reazioni violente'. Meloni all'attacco Lamorgese ha detto che i l leader di Forza Nuova di Roma, Giuliano Castellino , si è messo in ... quando ha espresso la volontà di indirizzare il corteo verso la sede della Cgil. La scelta di procedere ...

Caro energia, la Commissione Ue pubblica la sua "cassetta degli attrezzi" ...nel mercato dell'energia e di monitorare ancor più da vicino gli sviluppi del mercato della CO2 . ... I leader dell'UE saranno poi chiamati a discutere i prezzi dell'energia in occasione del prossimo ...

Il leader della Lega Matteo Salvini a Palazzo Chigi Duello Meloni-Lamorgese alla Camera La ministra in Parlamento al question time: "La scelta di procedere coattivamente nei confronti di Castellino non è stata ritenuta percorribile dai responsabili dei servizi di sicurezza, perché in que ...

Elezioni Salerno, il leader delle Coop obbligava i dipendenti a votare la moglie: «So chi siete» Un meccanismo di cui erano tutti a conoscenza al Comune - secondo la Procura - persino il sindaco Napoli che avrebbe fatto una delibera ad hoc per sbloccare una gara Le indagini, delegate alla Squadra ...

