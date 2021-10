Cyberground Gaming acquista kuxir97

Leggi su esports247

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), realtà italiana affermata nel mondo esports, ha appena annunciato attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale di averto il giocatoreper rinforzare il proprio roster di Rocket League.è il nome di arte di Francesco Cinquemani, giocatore italiano di Rocket League di 24 anni. Attivo sulla scena competitiva dal 2015, prima di approdare in casa, ha giocato per Kuxir’s Minions, Wolves Esports, Flip Flop Tactitcs, SWAG, Team Liquid, mousesports e The Bricks raggiungendo diversi obiettivi di prestigio in campo nazionale ed internazionale. Prima di iniziare a giocare e a specializzarsi su Rocket League, il ragazzo ha partecipato a competizioni di rilievo su Tekken. Una curiosità di Kxir97 è quella di essere ...