Uomini e Donne, famosa ex coppia del Trono Over torna insieme: ecco di chi si tratta. La reazione dei follower (Di martedì 12 ottobre 2021) Uomini e Donne: abbiamo parlato in un precedente articolo del ritorno a casa di Sossio Aruta per rivedere sua figlia e tentare di riconciliarsi con Ursula Bennardo, con cui aveva ferocemente litigato … Ebbene, sembra che i due abbiano fatto pace! Uomini e Donne: insieme per un tenerissimo motivo Ieri, lunedì 11 ottobre, ha compiuto due anni la piccola Bianca e papà Sossio e mamma Ursula si sono ritrovati proprio in questa occasione. Tuttavia a quanto pare non solo per la bambina, perché entrambi hanno postato sul loro profilo Instagram una Story in cui si baciano (incorniciati da un palloncino della mega – festa). La didascalia recita: “Uniti speriamo per sempre”. Seguono una “faccina” che ride fino alle lacrime e un cuore. I due ex protagonisti del Trono Over di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 ottobre 2021): abbiamo parlato in un precedente articolo del ritorno a casa di Sossio Aruta per rivedere sua figlia e tentare di riconciliarsi con Ursula Bennardo, con cui aveva ferocemente litigato … Ebbene, sembra che i due abbiano fatto pace!per un tenerissimo motivo Ieri, lunedì 11 ottobre, ha compiuto due anni la piccola Bianca e papà Sossio e mamma Ursula si sono ritrovati proprio in questa occasione. Tuttavia a quanto pare non solo per la bambina, perché entrambi hanno postato sul loro profilo Instagram una Story in cui si baciano (incorniciati da un palloncino della mega – festa). La didascalia recita: “Uniti speriamo per sempre”. Seguono una “faccina” che ride fino alle lacrime e un cuore. I due ex protagonisti deldi ...

