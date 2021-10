Tutte le potenzialità sovversive della non indifferenza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «La rabbia è sin dall’inizio sia malattia che metafora, un groviglio di significati e rimandi dove medicina e politica, sapere e potere sono avviluppati irrimediabilmente». Così Franco Palazzi nelle prime pagine del suo ultimo lavoro La politica della rabbia. Per una balistica filosofica, edito da Nottetempo (pp. 300, euro 15). Con uno sviluppo che ripercorre la storia sociale europea del termine, l’autore costella il volume di storie di vita. Per esempio, ci sono Angela Davis e Valerie Solanas, entrambe «femministe … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «La rabbia è sin dall’inizio sia malattia che metafora, un groviglio di significati e rimandi dove medicina e politica, sapere e potere sono avviluppati irrimediabilmente». Così Franco Palazzi nelle prime pagine del suo ultimo lavoro La politicarabbia. Per una balistica filosofica, edito da Nottetempo (pp. 300, euro 15). Con uno sviluppo che ripercorre la storia sociale europea del termine, l’autore costella il volume di storie di vita. Per esempio, ci sono Angela Davis e Valerie Solanas, entrambe «femministe … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Blasi: 'Il campionato è lungo ma il Napoli ha tutte le potenzialità per arrivare fino alla fine' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Blasi: 'Il campionato è lungo ma il Napoli ha tutte le potenzialità per arrivare fino alla fine' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Blasi: 'Il campionato è lungo ma il Napoli ha tutte le potenzialità per arrivare fino alla fine' - napolimagazine : L'EX - Blasi: 'Il campionato è lungo ma il Napoli ha tutte le potenzialità per arrivare fino alla fine' - apetrazzuolo : L'EX - Blasi: 'Il campionato è lungo ma il Napoli ha tutte le potenzialità per arrivare fino alla fine' -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte potenzialità Apple mostra le potenzialità della macrofotografia di iPhone 13 In un video pubblicato su Instagram, l'azienda vuole mostrare tutte le potenzialità di questa tecnologia. Il video pubblicato mostra come con la modalità macrofotografia consente di avvicinarsi ...

Serpenti Metamorfosi Bulgari: l'opera raccontata da Refik Anadol ...in piazza Duomo a Milano e che fino al 31 ottobre regalerà - a quanti vorranno visitarla (qui tutte ... per questo ha delle enormi potenzialità in campo artistico: per creare una nuova estetica e nuove ...

Tutte le potenzialità sovversive della non indifferenza | il manifesto Il Manifesto In un video pubblicato su Instagram, l'azienda vuole mostrareledi questa tecnologia. Il video pubblicato mostra come con la modalità macrofotografia consente di avvicinarsi ......in piazza Duomo a Milano e che fino al 31 ottobre regalerà - a quanti vorranno visitarla (qui... per questo ha delle enormiin campo artistico: per creare una nuova estetica e nuove ...