Roma in ansia per Abraham: infortunio con l'Inghilterra e Juve a forte rischio

Roma in ansia per Tammy Abraham. Stasera nella partita contro l'Ungheria l'attaccante giallorosso, entrato ad un quarto d'ora dal termine, ha lasciato il campo zoppicando al 93' dopo uno scatto in cui ...

