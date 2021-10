Roma, cantieri edili irregolari e lavoratori in nero: raffica di multe (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno condotto una serie di attività ispettive sui luoghi di lavoro unitamente ai colleghi dei Reparti Specializzati dell’Arma, ovvero il Comando CC per la Tutela del Lavoro ed i Carabinieri Forestali, accertando diverse violazioni al D.LGS 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché scoprendo alcuni casi di lavoro irregolare. Le attività sono state condotte in linea con quanto disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, nell’ambito di specifici controlli dei cantieri edili”, nonché all’interno di una campagna di verifica degli autolavaggi. I Carabinieri della Stazione di Monterotondo, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, nonché a personale dell’area tecnica ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021)– Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno condotto una serie di attività ispettive sui luoghi di lavoro unitamente ai colleghi dei Reparti Specializzati dell’Arma, ovvero il Comando CC per la Tutela del Lavoro ed i Carabinieri Forestali, accertando diverse violazioni al D.LGS 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché scoprendo alcuni casi di lavoro irregolare. Le attività sono state condotte in linea con quanto disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di, nell’ambito di specifici controlli dei”, nonché all’interno di una campagna di verifica degli autolavaggi. I Carabinieri della Stazione di Monterotondo, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di, nonché a personale dell’area tecnica ...

