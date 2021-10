Rissa a Mantova | morto un 20enne

(Di martedì 12 ottobre 2021) Un ventenne èquesta mattina all'ospedale Carlo Poma didove era stato ricoverato ieri sera dopo unacon altri due giovani stranieri. Il ragazzo era arrivato al pronto soccorso in ...

Un ventenne è morto questa mattina all'ospedale Carlo Poma didove era stato ricoverato ieri sera dopo unacon altri due giovani stranieri. Il ragazzo era arrivato al pronto soccorso in fin di vita. Ancora da chiarire le circostanze dell'omicidio e ...Il litigio però è andato avanti e i tre sono venuti alle mani nella zona della pensilina degli autobus, con lache ha svegliato i residenti con bottiglie di vetro rotte e schiamazzi. Alla fine ...Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni è morto ieri sera dopo aver subito un’aggressione nel centro storico di Mantova, vicino alla stazione. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinie ...Il ragazzo, deceduto in ospedale, era stato accoltellato davanti alla stazione in una rissa con altri due giovani stranieri ...