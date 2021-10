Nazionale | Donnarumma | “I fischi? C’è delusione | sono cresciuto al Milan”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il calciatore intercettato dalle “Iene” ha parlato deiricevuti a San Siro Lo Stadio Giuseppe Meazza non ha accolto Gigiocome lui si sarebbe aspettato. Come prevedibile, però, l’ex portiere rossonero nella semifinale di Nations League è stato ricoperto da. Il calciatore, che la scorsa estate è passato al PSG è stato raggiunto dalle “Iene” e da Alessandro Onnis. Nel corso dell’incontro, al fine di “fare pace” con i supporter rossoneri, l’inviato, dopo avergli fatto un tatuaggio lavabile con lo scudetto del, “strappa” al portiere la promessa di uno permanente con lo stemma della vecchia squadra al suo arrivo a Parigi. Mamanterrà la parola data? Questo il dialogo tra l’inviato e il campione: Inviato: Come va?: Bene, tutto a posto ...

... ai fischi dei tifosi risponde con un tatuaggio...del Milan Ma nello specifico, come è stata strappata la promessa al campione dellaitaliana? Raggiunto da Alessandro Onnis,ha ...... detto Beppe, Marotta l'ha tirata il Fantantonio, sempre sulla Bobo Tv . Ma andiamo con ... SPORTcon il tatuaggio del Milan alle Iene Cassano, ex Roma, Inter, Milan, Sampdoria, e ...Stefano Borghi, in esclusiva a Milanlive, è intervenuto su diversi temi riguardanti questi primi due mesi di stagione. “Tonali ha dato dimostrazione di grande temperamento. Il Milan deve puntare veram ...Ai fischi di San Siro Gianluigi "Gigio" Donnarumma risponde così: un bel tatuaggio con lo stemma del Milan. Il portiere ora al Psg, e per questo motivo subissato dai buu ...