Mentre Bassetti parla, parte un rutto: imbarazzo negli studi di La7 (Video) (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott – A causa delle stringenti misure anti-Covid, si sa, molti programmi televisivi devono far ricorso ai collegamenti da casa degli ospiti. Il che, ahinoi, può portare con sé numerosi inconvenienti: una connessione internet ballerina, ad esempio, oppure qualche evento indesiderato. Dal consigliere del M5S che fa la doccia durante una riunione al «filtro gattino» non rimosso durante un'udienza su Zoom, per non parlare di gente collegata senza pantaloni. Insomma, in questi mesi ne abbiamo viste di cotte e di crude, che ci hanno fatto ridere in momenti non proprio felici. Però, ecco, ancora non eravamo preparati all'esplosione di un rutto Mentre parla Matteo Bassetti. Bassetti e un rutto di troppo Il «fattaccio» è avvenuto durante una puntata di Tagadà, ...

