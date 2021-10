Jannik Sinner si avvicina a Federer e Auger-Aliassime nel ranking ATP: top-10 non lontana! Nuova classifica dopo gli ottavi a Indian Wells (Di martedì 12 ottobre 2021) Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha beneficiato del ritiro di John Isner, il quale ha abbandonato il torneo per correre dalla moglie e dal terzo figlio nato proprio ieri. L’altoatesino ora attende il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz (si sogna un derby tricolore) e intanto rafforza la propria 13ma posizione nel ranking ATP virtuale. Jannik Sinner è infatti salito a quota 3100 punti, ha aumentato il vantaggio nei confronti del canadese Denis Shapovalov (2903, già eliminato) e ha accorciato le distanze nei confronti dell’altro canadese Felix Auger-Aliassime (dodicesimo con 3263 punti, anch’egli già eliminato dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021)si è qualificato aglidi finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha beneficiato del ritiro di John Isner, il quale ha abbandonato il torneo per correre dalla moglie e dal terzo figlio nato proprio ieri. L’altoatesino ora attende il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz (si sogna un derby tricolore) e intanto rafforza la propria 13ma posizione nelATP virtuale.è infatti salito a quota 3100 punti, ha aumentato il vantaggio nei confronti del canadese Denis Shapovalov (2903, già eliminato) e ha accorciato le distanze nei confronti dell’altro canadese Felix(dodicesimo con 3263 punti, anch’egli già eliminato dalla ...

Advertising

Eurosport_IT : A SOFIA NON SI BATTE: SINNER ANCORA CAMPIONE ?????? Dopo il titolo nel 2020, Jannik si conferma in Bulgaria anche nel… - WeAreTennisITA : LE FINALS SI AVVICINANO ?? Jannik Sinner vince il torneo di Sofia per la seconda volta battendo Gael Monfils per 6-3… - SuperTennisTv : ?? ???? Back to back per Jannik #Sinner che si conferma Campione del Sofia Open! Sconfigge in finale Gael Monfils 6-3… - fedeerr : RT @GeorgeSpalluto: Jannik #Sinner vola agli ottavi di finale del #BNPPO21 di Indian Wells senza giocare. Motivo? Il suo avversario sta per… - andrea516188 : RT @GeorgeSpalluto: Jannik #Sinner vola agli ottavi di finale del #BNPPO21 di Indian Wells senza giocare. Motivo? Il suo avversario sta per… -

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner Indian Wells: Sinner e Hurkacz, la sfida per arrivare alle Atp Finals Erano così tanto amici, poi il destino li ha voluti mettere contro. Jannik Sinner e Hubert Hurkacz . Quasi come Red e Toby della Disney, amici/nemici. Due tennisti che a vederli di spalle si assomigliano: longilinei, magri come un chiodo. E poi il carattere: gente di ...

Indian Wells, Sinner qualificato agli ottavi: Isner si ritira dal torneo La vittoria più facile in carriera garantisce a Jannik Sinner un posto negli ottavi a Indian Wells . Il numero 14 del mondo e decima testa di serie, sfrutta infatti il ritiro di John Isner . Lo statunitense ha infatti lasciato il torneo per motivi ...

Indian Wells: Sinner e Hurkacz, la sfida per arrivare alle Atp Finals la Repubblica FOGNINI-Tsitsipas in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 La sfida andrà in scena oggi, martedì 12 ottobre, come quinto match sul Centrale a partire dalle ore 20.00 (dopo Kerber-Tomljanovic) Tsitsipas è avanti 2-0 nei precedenti (senza perdere set) e scender ...

Berrettini-Fritz oggi in TV a Indian Wells: orario e diretta streaming Indian Wells, dove vedere Berrettini – Fritz in TV e streaming. Berrettini-Fritz sarà trasmesso in TV su Sky. Una prospettiva suggestiva visto che Sinner e Berrettini avrebbero dovuto giocare il doppi ...

Erano così tanto amici, poi il destino li ha voluti mettere contro.e Hubert Hurkacz . Quasi come Red e Toby della Disney, amici/nemici. Due tennisti che a vederli di spalle si assomigliano: longilinei, magri come un chiodo. E poi il carattere: gente di ...La vittoria più facile in carriera garantisce aun posto negli ottavi a Indian Wells . Il numero 14 del mondo e decima testa di serie, sfrutta infatti il ritiro di John Isner . Lo statunitense ha infatti lasciato il torneo per motivi ...La sfida andrà in scena oggi, martedì 12 ottobre, come quinto match sul Centrale a partire dalle ore 20.00 (dopo Kerber-Tomljanovic) Tsitsipas è avanti 2-0 nei precedenti (senza perdere set) e scender ...Indian Wells, dove vedere Berrettini – Fritz in TV e streaming. Berrettini-Fritz sarà trasmesso in TV su Sky. Una prospettiva suggestiva visto che Sinner e Berrettini avrebbero dovuto giocare il doppi ...