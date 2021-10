IMMA TATARANNI 2 | QUANDO VA IN ONDA | CAST | PUNTATE E NOVITÀ DELLA SERIE DI RAI1

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 12 ottobre 2021) Finalmente le nuovedi una dellerivelazione degli ultimi anni. Parliamosecstagione di– Sostituto Procuratore, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, esua straordinaria protagonista, Vanessa Scalera.2 è tratta dai romanzi Via del riscatto, Come piante fra i sassi, Maltempo e RioneSerra Venerdì, editi da Einaudi. La prima puntata di2 andrà insuda martedì 26 ottobre. Otto nuove. Non è ancora chiaro se andranno intutte adesso o 4 in autunno e 4 in primavera, come annunciato alla presentazione palinsesti. Nel...