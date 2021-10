IL MATTINO – Insigne in MLS, emissari americani arrivano a Napoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Insigne potrebbe finire in MLS. emissari dall’America sono sbarcati a Napoli, l’intenzione è di portare Insigne in Major League Soccer Insigne NELLA MLS AMERICANA Il futuro di Lorenzo Insigne con il Napoli calcio potrebbe concludersi in questa stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano o Il MATTINO il capitano del Napoli che è in scadenza 2022 è finito nel mirino di tantissime big in giro per tutta Europa, ma non solo. Infatti, pare che Insigne abbia attirato il forte e reale interesse degli americani in MLS. L’agente del fantasista di Frattamaggiore ha avuto dei contatti con gli intermediari americani che sognano di portare Insigne in ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 ottobre 2021)potrebbe finire in MLS.dall’America sono sbarcati a, l’intenzione è di portarein Major League SoccerNELLA MLS AMERICANA Il futuro di Lorenzocon ilcalcio potrebbe concludersi in questa stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano o Ilil capitano delche è in scadenza 2022 è finito nel mirino di tantissime big in giro per tutta Europa, ma non solo. Infatti, pare cheabbia attirato il forte e reale interesse degliin MLS. L’agente del fantasista di Frattamaggiore ha avuto dei contatti con gli intermediariche sognano di portarein ...

Advertising

napolipiucom : IL MATTINO - Insigne in MLS, emissari americani arrivano a Napoli #ccalciomercatoNapoli #Insigne #MLS… - infoitsport : Il Mattino - Insigne in MLS! Gli emissari americani sbarcano in città, pronto un clamoroso trasferimento - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Barella vuole di più', Tuttosport: 'Juric, Napoli rovente', Il Mattino: 'Pazzi per In… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Barella vuole di più', Tuttosport: 'Juric, Napoli rovente', Il Mattino: 'Pazzi per In… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Barella vuole di più', Tuttosport: 'Juric, Napoli rovente', Il Mattino: 'Pazzi per In… -