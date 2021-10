Green Pass, conto alla rovescia per il 15 ottobre: nessuna retromarcia sulla durata della validità dei tamponi (Di martedì 12 ottobre 2021) conto alla rovescia verso il 15 ottobre, data in cui scatterà l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro sia pubblici che privati. In vista dell’entrata in vigore, si apprende da fonti di governo, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe firmare nei prossimi giorni indicazioni generali, sotto forma di un Dpcm, sulle modalità dei controlli per i possessori della certificazione verde. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021)verso il 15, data in cui scatterà l’obbligo disui luoghi di lavoro sia pubblici che privati. In vista dell’entrata in vigore, si apprende da fonti di governo, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe firmare nei prossimi giorni indicazioni generali, sotto forma di un Dpcm, sulle modalità dei controlli per i possessoricertificazione verde. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass obbligatorio, nodo controlli sul lavoro Conto alla rovescia in vista di venerdì, quando entrerà in vigore l'obbligo del certificato verde al lavoro. Resta la preoccupazione per il nodo controlli e l'emergenza dei tanti non ...

Settore pubblico vaccinato al 92% Circa 250.000 dipendenti pubblici non vaccinati (meno dell'8% del totale) e 2,2 milioni (su 14,6 milioni) di lavoratori dipendenti del settore privato senza green pass. Tra disoccupati, inattivi e pensionati, percentuali di green pass sopra all'85%. Sono le stime elaborate dalla funzione pubblica sul numero di vaccinati e di possessori di certificazione ...

Green pass al lavoro, pronte le linee guida di Draghi su app e controlli per Pa e privati Il Sole 24 ORE "Nessuna ambiguità sulle proteste no vax. Dialogo con Regione" Ogni settimana si intensificano le proteste dei no vax. É preoccupato? «Innanzitutto va ribadita con forza l'importanza dei vaccini e del green pass come strumento per uscire dalla pandemia, per ...

Covid, morto a Gallipoli carabiniere non vaccinato. E a Lecce altri cento militari non immunizzati Aveva paura del vaccino, il decesso a 52 anni. Il suo collega di pattuglia è stato contagiato ed è grave in ospedale ...

