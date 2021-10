Gp Turchia, Binotto: “In F1 non ci sono miracoli” (Di martedì 12 ottobre 2021) Al termine del Gp di Turchia, Mattia Binotto ha commentato la prestazione dei suoi due piloti Ferrari. Gp Turchia: Hamilton avrebbe voluto montare le slick Gp Turchia: Binotto è fiducioso per il futuro? Il Gran Premio della Turchia ha restituito alla Formula Uno una Ferrari competitiva. Charles Leclerc ha concluso la gara in quarta posizione sfiorando il podio mentre Carlos Sainz ha tagliato il traguardo in ottava posizione partendo ultimo in griglia e lo ha fatto sfruttando al meglio la nuova power unit. Un risultato positivo che accorcia il distacco dalla McLaren ma che non soddisfa pienamente il team italiano. Al termine del gran premio, Mattia Binotto ha commentato la gara della scuderia di Maranello. Queste le sue parole riportate da Speedweek.com: “I ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021) Al termine del Gp di, Mattiaha commentato la prestazione dei suoi due piloti Ferrari. Gp: Hamilton avrebbe voluto montare le slick Gpè fiducioso per il futuro? Il Gran Premio dellaha restituito alla Formula Uno una Ferrari competitiva. Charles Leclerc ha concluso la gara in quarta posizione sfiorando il podio mentre Carlos Sainz ha tagliato il traguardo in ottava posizione partendo ultimo in griglia e lo ha fatto sfruttando al meglio la nuova power unit. Un risultato positivo che accorcia il distacco dalla McLaren ma che non soddisfa pienamente il team italiano. Al termine del gran premio, Mattiaha commentato la gara della scuderia di Maranello. Queste le sue parole riportate da Speedweek.com: “I ...

Advertising

periodicodaily : Gp Turchia, Binotto: 'In F1 non ci sono miracoli' - PeriodicoDaily Sport #gpturchia #binotto #f1 @Michele130997 - MassimoMarciano : RT @OnlineMetropoli: #Ferrari, testa e cuore all’anno che verrà La scuderia di #Maranello ha testato in #Turchia le novità tecniche per il… - LaCittaMetro : RT @OnlineMetropoli: #Ferrari, testa e cuore all’anno che verrà La scuderia di #Maranello ha testato in #Turchia le novità tecniche per il… - OnlineMetropoli : #Ferrari, testa e cuore all’anno che verrà La scuderia di #Maranello ha testato in #Turchia le novità tecniche per… - LCastroLLibre : RT @danielesparisci: Ferrari l’azzardo di strategia perché un podio ormai non basta più. Binotto: «Rifarei quella scelta, volevamo vincere»… -