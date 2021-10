Gianmaria Antinolfi attacca gli autori: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo…”, il retroscena prima del GF Vip (Di martedì 12 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi dopo essersi mostrato confuso per la vicinanza con Sophie Codegoni, si è sfogato con Nicola Pisu dentro la Casa del Grande Fratello Vip, accusando la produzione del reality show. Gianmaria Antinolfi attacca il Grande Fratello Vip Io sono molto riservato. Una persona che si fa i caz*i propri. Mi hanno fatto fare una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 12 ottobre 2021)dopo essersi mostrato confuso per la vicinanza con Sophie Codegoni, si è sfogato con Nicola Pisu dentro la Casa del Grande Fratello Vip, accusando la produzione del reality show.il Grande Fratello Vip Io sono molto riservato. Una persona che si fa i caz*i propri. Mifare una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

alnomepensodopo : RT @blogtivvu: Gianmaria Antinolfi attacca gli autori: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo…”, il retroscena prima del GF Vip https://t… - blogtivvu : Gianmaria Antinolfi attacca gli autori: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo…”, il retroscena prima del GF Vip… - infoitcultura : Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi contro gli autori: “Non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire” - infoitcultura : GF Vip, Jo Squillo delusa da Gianmaria Antinolfi: “Ce l’ha a morte con me” - Censeei : Consiglio vivamente la lettura, tutto questo fa capire molte cose ad esempio gli autori non capiscono un cazzo, e a… -