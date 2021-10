Cosa sono le FAQ e come strutturarle per un sito che converta (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Cosa sono intanto le FAQ o Frequently Asked Questions? Si tratta di una raccolta di alcune tra le domande più frequenti che l’utente può porsi dinanzi ai prodotti o servizi offerti da un sito. Molto spesso, quando apriamo un personale spazio virtuale online, tralasciamo questa sezione, quando invece è fondamentale. Può infatti essere determinante nel convertire un potenziale visitatore in un cliente, soprattutto se incerto e titubante. Non necessariamente dovremo nominarla con questa dicitura: pensiamo a “domande frequenti” o a “help” o ancora a “posso esserti d’aiuto”. Importante è che sia accessibile e facilmente individuabile fin da subito. come strutturare le FAQ? Ecco qualche consiglio. Proviamo a rispondere alle domande ancor prima che vengano formulate. In alcuni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fuscointanto le FAQ o Frequently Asked Questions? Si tratta di una raccolta di alcune tra le domande più frequenti che l’utente può porsi dinanzi ai prodotti o servizi offerti da un. Molto spesso, quando apriamo un personale spazio virtuale online, tralasciamo questa sezione, quando invece è fondamentale. Può infatti essere determinante nel convertire un potenziale visitatore in un cliente, soprattutto se incerto e titubante. Non necessariamente dovremo nominarla con questa dicitura: pensiamo a “domande frequenti” o a “help” o ancora a “posso esserti d’aiuto”. Importante è che sia accessibile e facilmente individuabile fin da subito.strutturare le FAQ? Ecco qualche consiglio. Proviamo a rispondere alle domande ancor prima che vengano formulate. In alcuni ...

