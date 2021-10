Asse trasversale sui tamponi gratis ai lavoratori ma Orlando dice no (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - I tamponi siano gratuiti. A tre giorni dall'avvio dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, cresce il pressing sul governo per rendere gratuiti i test anti Covid necessari ad ottenere la certificazione verde per chi non è vaccinato. Si salda un Asse trasversale che va da Matteo Salvini (tra i primi a porre la questione assieme ai sindacati) fino a Beppe Grillo. Ma il titolare del Lavoro, il dem Andrea Orlando, chiude ogni spiraglio: "Far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato", taglia corto il ministro. La richiesta di tamponi gratuiti ha accompagnato di pari passo la decisione del governo di estendere l'obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Decreto varato a metà settembre e le cui ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Isiano gratuiti. A tre giorni dall'avvio dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, cresce il pressing sul governo per rendere gratuiti i test anti Covid necessari ad ottenere la certificazione verde per chi non è vaccinato. Si salda unche va da Matteo Salvini (tra i primi a porre la questione assieme ai sindacati) fino a Beppe Grillo. Ma il titolare del Lavoro, il dem Andrea, chiude ogni spiraglio: "Far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato", taglia corto il ministro. La richiesta digratuiti ha accompagnato di pari passo la decisione del governo di estendere l'obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Decreto varato a metà settembre e le cui ...

Advertising

Agenzia_Italia : Asse trasversale sui tamponi gratis ai lavoratori ma Orlando dice no - fisco24_info : Asse trasversale sui tamponi gratis ma Orlando dice no: AGI - I tamponi siano gratuiti. A tre giorni dall'avvio del… - fisco24_info : Asse trasversale sui tamponi gratis ai lavoratori ma Orlando dice no: AGI - I tamponi siano gratuiti. A tre giorni… - RoccoTerlizzi : RT @Agenzia_Italia: Asse trasversale sui tamponi gratis ma Orlando dice no - ontoxy : RT @Agenzia_Italia: Asse trasversale sui tamponi gratis ai lavoratori ma Orlando dice no -

Ultime Notizie dalla rete : Asse trasversale Asse trasversale sui tamponi gratis ai lavoratori ma Orlando dice no Si salda un asse trasversale che va da Matteo Salvini (tra i primi a porre la questione assieme ai sindacati) fino a Beppe Grillo. Ma il titolare del Lavoro, il dem Andrea Orlando, chiude ogni ...

'Sulla circonvallazione ferroviaria di Trento serve più chiarezza' TRENTO. Siamo "Sì Tav" ma a questo punto serve capire come si farà la circonvallazione ferroviaria di Trento. Che serve, ma solleva dubbi. In sintesi è questa la filosofia che anima l'asse trasversale d'opposizione composto dai consiglieri comunali Marcello Carli di Rinascimento Trento, Andrea Maschio di Onda Civica e Pino Urbani di Fratelli d'Italia. In conferenza stampa a Palazzo ...

Asse trasversale sui tamponi gratis ai lavoratori ma Orlando dice no AGI - Agenzia Giornalistica Italia Asse trasversale sui tamponi gratis ma Orlando dice no E si salda un asse trasversale che va da Matteo Salvini (tra i primi a porre la questione assieme ai sindacati) fino a Beppe Grillo. Ma il titolare del Lavoro, il dem Andrea Orlando, chiude ogni ...

Asse trasversale sui tamponi gratis ai lavoratori ma Orlando dice no A pochi giorni dall'avvio dell'obbligo del Green pass sul luogo di lavoro si è creato un asse trasversale a sostegno del tampone gratis per i non vaccinati che parte da Matteo Salvini fino a Beppe Gri ...

Si salda unche va da Matteo Salvini (tra i primi a porre la questione assieme ai sindacati) fino a Beppe Grillo. Ma il titolare del Lavoro, il dem Andrea Orlando, chiude ogni ...TRENTO. Siamo "Sì Tav" ma a questo punto serve capire come si farà la circonvallazione ferroviaria di Trento. Che serve, ma solleva dubbi. In sintesi è questa la filosofia che anima l'd'opposizione composto dai consiglieri comunali Marcello Carli di Rinascimento Trento, Andrea Maschio di Onda Civica e Pino Urbani di Fratelli d'Italia. In conferenza stampa a Palazzo ...E si salda un asse trasversale che va da Matteo Salvini (tra i primi a porre la questione assieme ai sindacati) fino a Beppe Grillo. Ma il titolare del Lavoro, il dem Andrea Orlando, chiude ogni ...A pochi giorni dall'avvio dell'obbligo del Green pass sul luogo di lavoro si è creato un asse trasversale a sostegno del tampone gratis per i non vaccinati che parte da Matteo Salvini fino a Beppe Gri ...