Ultime Notizie Roma del 11-10-2021 ore 12:10 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con una seduta di oltre 12 ore si è chiusa la terza e ultima udienza al tribunale della famiglia di Tel Aviv sulla vicenda di età birra nel piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone ora gli avvocati spiega il legale di Mirko di Averna del bambino che ha la sua tutela inoltre erano le loro conclusioni e la giudice che dovrà poi andare a sentenza per il verdetto del giudice Iris Stilo tovic Seagal che deve stabilire se rinviare il bambino subito in Italia come chi è zia hai Amira Mirko a disposizione due settimane nella seduta a porte chiuse sono stati ascoltati i numerosi testimoni tra cui un effetto di Diritto Italiano superato l’obiettivo del governo di vaccinare il 80% della popolazione Siamo al 85% che ha ricevuto almeno una dose l’ottanta che ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021)dailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con una seduta di oltre 12 ore si è chiusa la terza e ultima udienza al tribunale della famiglia di Tel Aviv sulla vicenda di età birra nel piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone ora gli avvocati spiega il legale di Mirko di Averna del bambino che ha la sua tutela inoltre erano le loro conclusioni e la giudice che dovrà poi andare a sentenza per il verdetto del giudice Iris Stilo tovic Seagal che deve stabilire se rinviare il bambino subito in Italia come chi è zia hai Amira Mirko a disposizione due settimane nella seduta a porte chiuse sono stati ascoltati i numerosi testimoni tra cui un effetto di Diritto Italiano superato l’obiettivo del governo di vaccinare il 80% della popolazione Siamo al 85% che ha ricevuto almeno una dose l’ottanta che ...

