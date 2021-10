Tale e Quale Show | i complimenti di Mina a Stefania Orlando

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo quasi due settimane dalla sua esibizione si continua a parlare dinei panni di. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe infatti che, attraverso il suo amico Cristiano Malgioglio, la tigre di Cremona in persona abbia fatto recapitare i suoi apprezzamenti alla cantante egirl. Lo scorso 1 ottobre, nella terza serata diportava in scena la sua imitazione di, interpretando L’Importante È Finire, scritta tra l’altro da Cristiano Malgioglio, uno dei giurati dellodi Carlo Conti. A distanza di giorni dalla sua esibizione, si continua a parlare della ...

Advertising

taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fattoquotidiano : “Mina ha visto Stefania Orlando che la imitava a Tale e Quale Show e ha scritto a Malgioglio: ‘Non male la ragazzin… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - Bakula80 : RT @guidomarchello: A mia moglie che stamane rimproverava la presenza di pipì sulla tavoletta, ho risposto che nonostante io sia l'unico ma… - gioialess : RT @demag0gica: ma il tale e quale show polacco in cui hanno imitato damiano urlo -

Ultime Notizie dalla rete : Tale Quale

... i dati auditel non sono stati clementi con il reality, difattiShow andato in onda su Rai 1 ha registrato share del 21,84% contro il 17% del Grande Fratello Vip. A remare contro il ...La cantante ora in gara aShow ha ricordato il percorso verso la guarigione da un tumore che l'ha colpita qualche anno fa Oggi Francesca Alotta sta affrontando con successo il percorso televisivo di...Tale e Quale Show, Alba Parietti si confessa e racconta una sua grande paura per la prossima puntata. Cosa spaventa tantissimo la concorrente?Tra le «ricadute» del disastro di Chernobyl nel nostro Paese va annoverato anche il risultato delle consultazioni popolari che nel novembre 1987 e nel giugno 2011 fermarono le centrali. Oggi resta il ...