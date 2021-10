Stellantis | Grugliasco “migra” a Mirafiori ma non ci saranno esuberi Confermati i nuovi modelli 2022

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Le attivitàdella ex Bertone, oggi Agap, dispostate a, lo stabilimento torinese a pochi kilometri di distanza. Aresterà per ora soltanto la lastratura che sarà trasferita al termine del piano nel 2024. Tutti i 1.100 dipendenti dell’ex Bertonespostati e non ciquindi. Lo riferiscono i sindacati che stanno incontrando l’azienda al Mise. Oggi asi producono le Maserati Ghibli e Quattroporte. La produzione dei duesarà spostata adove si faranno anche lw Maserati Gran Cabrio e Gran Turismo.ha poi confermato il lancio deiprevisti nel ...