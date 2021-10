'PlayStation ha portato i videogiochi in Medio Oriente, prima di noi il nulla'. Le parole di Jim Ryan scatenano la polemica (Di lunedì 11 ottobre 2021) In una recente intervista rilasciata dal boss di PlayStation, Jim Ryan, a Gamesindustry, sono emerse tante informazioni sulle società e su come intende andare avanti in futuro. Tuttavia, in questa intervista, il CEO di Sony Interactive Entertainment è stato criticato per alcune dichiarazioni relative al Medio Oriente. In particolare, Ryan ha detto che "in Medio Oriente nessuno aveva mai provato i videogiochi prima di PlayStation". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) In una recente intervista rilasciata dal boss di, Jim, a Gamesindustry, sono emerse tante informazioni sulle società e su come intende andare avanti in futuro. Tuttavia, in questa intervista, il CEO di Sony Interactive Entertainment è stato criticato per alcune dichiarazioni relative al. In particolare,ha detto che "innessuno aveva mai provato idi". Leggi altro...

