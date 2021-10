Mini Challenge Mugello 2021 | intervista a Roveda

Advertising

Luca_Zunino : RT @MINI_Italia: La 10° edizione del #MINIChallenge ha incoronato Bagnasco campione della categoria Pro e Casoli vincitore della categoria… - MINI_Italia : La 10° edizione del #MINIChallenge ha incoronato Bagnasco campione della categoria Pro e Casoli vincitore della cat… - moneypuntoit : ?? Mini John Cooper Works Challenge Evo: motore, prestazioni, foto ?? - AutoMotoriNet : Ugo Federico Bagnasco campione Mini Challenge 2021... - ABMnewscom : Ugo Federico Bagnasco è il campione del MINI Challenge 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Mini Challenge

La Gazzetta dello Sport

Bagnasco si aggiudica la categoria Pro del2021 durante l'ultima gara al Mugello, nella lite vince Casoli terzo in gara uno e terzo in campionato il giovane debuttante Roveda alla guida dellacon i colori Gazzetta Motori a ...Sempre sul circuito toscano Ugo Federico Bagnasco si è aggiudicato il titolo tricoloreItalia . Il giovane sammarinese si era presentato a questo appuntamento in testa alla classifica ...Week-end di grandi emozioni per la Federazione Auto Motoristica San Marino con il 19esimo Rallylegend ed un serie di successi sportivi a San Marino, in ...? Ascolta l'audio. Week-end di grandi emozioni per la Federazione Auto Motoristica San Marino con il 19esimo Rallylegend ed un serie di successi sportivi a San Marino, in Italia ...