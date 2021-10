Michetti: "Non prendo ordini da Bruxelles. Anzi, non ci sono mai stato a Bruxelles" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fa freddo. sono tutti imbacuccati a Talenti, quartiere sulla Nomentana, III municipio di Roma. Enrico Michetti scalda il pubblico come può. Dice che non è mai stato fascista e che ha avuto solo una tessera, quella della Democrazia cristiana. "A piazza del Popolo sabato c'erano le famiglie, una storia di libertà. Quando i carri armati entrarono a Budapest, il Partito comunista si schierò dalle parti dei carri armati. Io stavo fin da allora dalla parte della libertà". Poi un attacco a Roberto Gualtieri: "Io non prendo ordini da Bruxelles. Anzi non ci sono mai stato a Bruxelles!". Applausi all'uomo di mondo che ha fatto il militare a Cuneo. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fa freddo.tutti imbacuccati a Talenti, quartiere sulla Nomentana, III municipio di Roma. Enricoscalda il pubblico come può. Dice che non è maifascista e che ha avuto solo una tessera, quella della Democrazia cristiana. "A piazza del Popolo sabato c'erano le famiglie, una storia di libertà. Quando i carri armati entrarono a Budapest, il Partito comunista si schierò dalle parti dei carri armati. Io stavo fin da allora dalla parte della libertà". Poi un attacco a Roberto Gualtieri: "Io nondanon cimai!". Applausi all'uomo di mondo che ha fatto il militare a Cuneo.

