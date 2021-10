Lazio, controlli per Immobile: aspetta il via libera (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA - Una settimana di recupero con un protocollo specifico, poi un po' di relax a Disneyland e ora i controlli medici. Ciro Immobile riparte dalla clinica Paideia, dove in mattinata ha svolto gli ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA - Una settimana di recupero con un protocollo specifico, poi un po' di relax a Disneyland e ora imedici. Ciroriparte dalla clinica Paideia, dove in mattinata ha svolto gli ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, controlli per Immobile: aspetta il via libera - sportli26181512 : Lazio, controlli per Immobile: aspetta il via libera: Il bomber biancoceleste si è recato in Paideia per effettuare… - LALAZIOMIA : PAIDEIA | Controlli medici in clinica per Ciro Immobile: il bomber biancoceleste punta l’Inter | FOTO… - LALAZIOMIA : Lazio, controlli in clinica per Immobile - sportli26181512 : Lazio, controlli in clinica per Immobile: Tabella di marcia rispettata in pieno per Ciro Immobile. Il...… -