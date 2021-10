Italia-Svizzera | allarme Olimpico | la partita è a rischio

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo il terzo posto conquistato in Nations League, la Nazionalena pensa già al ritorno in campo per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, si preannuncia decisiva la gara contro la. Laè però aa causa delle preoccupazioni per il terreno di gioco dell’. L’appuntamento è previsto per il 12 novembre. Come apprende l’Ansa c’è l’in Figc per le condizioni del terreno di gioco e sono in corso delle valutazioni. L’ospiterà il sabato precedente, 6 novembre, ladi rugby-Nuova Zelanda. Domenica 7 è in programma la gara di campionato tra Lazio e Salernitana. Il manto erboso potrebbe ritrovarsi in condizioni pessime. E’ stato programmato un incontro tra Figc e Sport ...

, la partita del 12 novembre decisiva per la qualificazione al Mondiale, potrebbe non giocarsi all'Olimpico , come invece programmato da tempo. C'è allarme in Figc per le condizioni ...Il destino della Nazionale al Mondiale di Qatar 2022 potrebbe non decidersi all' Olimpico di Roma ., la partita del 12 novembre decisiva per la qualificazione, potrebbe essere spostata: c'è allarme in Figc per le condizioni del terreno di gioco e sono in corso valutazioni dopo la ...Dopo il terzo posto conquistato in Nations League, la Nazionale italiana pensa già al ritorno in campo per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, si preannuncia decisiva la gara contro la Sv ...Allarme verde. Il campo dell'Olimpico è in pessime condizioni e Italia-Svizzera, la partita del 12 novembre decisiva per la qualificazione al Mondiale, potrebbe non giocarsi a ...