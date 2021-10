Grande Fratello Vip 6 | i fans preoccupati per Lulù Selassiè e per il gesto fatto in bagno

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Iche seguono 24 ore su 24 ilVip 6 hanno notatoin, mentre si sentivano strani rumori. Sono stati in molti a ipotizzare che si trattasse di vomito. Se così fosse, non sarebbe la prima volta che accade. I follower hanno chiesto poi attraverso dei Tweet che vengano presi dei provvedimenti nei confronti diper aiutarla fuori dalla casa. Intanto la ragazza è stata allontanata anche da Manuel Bortuzzo e sembra sempre più in difficoltà nella casa del GF VIP 6. Alfonso Signorini ha anticipato che la puntata dell’11 Ottobre 2021 sarà improntata proprio sulla situazione che si è venuta a creare tra i due ragazzi. Ci sarà un addio definitivo? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…...

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - RaiUno : Dal 13 ottobre il grande cinema ti aspetta su Rai1. Prendete nota ?? ??Tutta un'altra vita ??Appena un minuto ??Tutto… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - simonasjk : Tutti contro Aldo dopo quello che ha detto ahaha fosse stata soleil a dirlo “ grande li fai fuori tutti” questo gra… - angelicaatondin : RT @soleilpersempre: Sophie : abbiamo fatto gli stessi programmi…… Soleil Sophie Miss Italia U… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

Adriana Volpe nei panni di opinionista alVip sta mostrando il meglio di sé, sempre garbata quando si rivolge ai concorrenti, elegante e mai aggressiva. Dopo l'esperienza nel reality come inquilina, ora giudica i comportamenti ...... Vera Miales incinta? Si attende un incontro con Amedeo Goria Gf Vip, Vera Miales incinta? Le parole di Amedeo Goria Nella casa delVip Amedeo Goria si fa conoscere non solo per la ...Scopriamo tutto su Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria del Grande Fratello Vip 6, dalle origini alla presunta gravidanza.Stasera in tv, lunedì 11 ottobre 2021 , su Canale5 va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 2021 . Alla conduzione, come sempre, ...