GF Vip, Sophie vicina a Gianmaria: Soleil è gelosa? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi? I due sembrano essersi avvicinati molto nelle ultime ore, tanto che, secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, anche Soleil Sorge si sarebbe accorta che le attenzioni di Gianmaria non sono più rivolte a lei! Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una nuova coppia? I “vipponi” hanno notato un avvicinamento sospetto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore, che è stato a lungo protagonista del gossip prima per la sua vecchia storia con Soleil e poi per la sua relazione con la fidanzata Greta, che lo sta aspettando fuori dal reality, sembra aver messo gli occhi sull’ex tronista di Uomini e Donne. “Da parte mia c’è ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip traCodegoni eAntinolfi? I due sembrano essersi avti molto nelle ultime ore, tanto che, secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, ancheSorge si sarebbe accorta che le attenzioni dinon sono più rivolte a lei! Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una nuova coppia? I “vipponi” hanno notato un avmento sospetto traCodegoni eAntinolfi. L’imprenditore, che è stato a lungo protagonista del gossip prima per la sua vecchia storia cone poi per la sua relazione con la fidanzata Greta, che lo sta aspettando fuori dal reality, sembra aver messo gli occhi sull’ex tronista di Uomini e Donne. “Da parte mia c’è ...

