Ford - Parte dalla Mustang lassistenza connessa contro i furti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Transponder e scatole nere non sono una novità, ma in genere sono offerti da pochi costruttori o dalle aziende specializzate, come LoJack. Ora, nella lotta ai furti d'auto, scende in campo anche un "generalista" come Ford, introducendo il servizio di assistenza connessa in caso di furto, attraverso l'app FordPass. In sostanza, la Casa si impegna ad aiutare i clienti a proteggere la loro auto fornendo assistenza h24 qualora si verifichi il furto del veicolo. Il primo modello a beneficiare di questa copertura sarà la Mustang Mach-E GT, modello di nicchia che è di recente entrato anche nel mondo delle flotte, come offerta top pronta a sfruttare il buon momento dell'Ovale blu, forte dei buoni risultati di Focus, Kuga e Puma, la crossover trainata molto velocemente anche dalla visibilità ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 ottobre 2021) Transponder e scatole nere non sono una novità, ma in genere sono offerti da pochi costruttori o dalle aziende specializzate, come LoJack. Ora, nella lotta aid'auto, scende in campo anche un "generalista" come, introducendo il servizio di assistenzain caso di furto, attraverso l'appPass. In sostanza, la Casa si impegna ad aiutare i clienti a proteggere la loro auto fornendo assistenza h24 qualora si verifichi il furto del veicolo. Il primo modello a beneficiare di questa copertura sarà laMach-E GT, modello di nicchia che è di recente entrato anche nel mondo delle flotte, come offerta top pronta a sfruttare il buon momento dell'Ovale blu, forte dei buoni risultati di Focus, Kuga e Puma, la crossover trainata molto velocemente anchevisibilità ...

Advertising

MaurizioDArgent : @FurioGarbagnati Io c'ero, e per noi fu un brutto giorno quando finì in mano alla Fiat, la maggior parte di noi era… - Screenweek : Parte delle riprese di #IndianaJones5 si svolgeranno in Italia, più precisamente in Sicilia. Ecco le prime foto di… - PunkLullaby : Io e mi miei amici da più di una settimana a questa parte: 'occhio quando uscite, sempre vigili perché potreste beccare Harrison Ford' - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Craig Breen farà parte del team Ford M-Sport nel #WRC. Il nord-irlandese ha firmato un contratto biennale che lo vedrà im… - Italiaracing : Craig Breen farà parte del team Ford M-Sport nel #WRC. Il nord-irlandese ha firmato un contratto biennale che lo ve… -