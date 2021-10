Far Cry 6: la PETA contro il combattimento fra galli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nelle scorse ore è sorta una polemica in rete che riguarda il minigioco del combattimento fra galli in Far Cry 6: a quanto pare la PETA ha richiesto la rimozione Far Cry 6 è recentemente uscito su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X S e, nonostante non sia decisamente nulla di nuovo per gli appassionati del franchise, sta riscuotendo un discreto successo. Sviluppato dalla divisione Ubisoft Toronto, il titolo segue il protagonista Dani Rojas nella sua rivoluzione personale sull’isola di Yara, fittizio immaginario situato nei Caraibi. Lo scopo di Dani, e quindi del giocatore, sarà quello di rovesciare la dittatura di Anton Castillo, interpretato nientemeno che dal pluripremiato Giancarlo Esposito. Stiamo lavorando per portarvi la nostra recensione quanto prima, ma a quanto pare il gioco ha iniziato a far parlare di sé anche con ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nelle scorse ore è sorta una polemica in rete che riguarda il minigioco delfrain Far Cry 6: a quanto pare laha richiesto la rimozione Far Cry 6 è recentemente uscito su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X S e, nonostante non sia decisamente nulla di nuovo per gli appassionati del franchise, sta riscuotendo un discreto successo. Sviluppato dalla divisione Ubisoft Toronto, il titolo segue il protagonista Dani Rojas nella sua rivoluzione personale sull’isola di Yara, fittizio immaginario situato nei Caraibi. Lo scopo di Dani, e quindi del giocatore, sarà quello di rovesciare la dittatura di Anton Castillo, interpretato nientemeno che dal pluripremiato Giancarlo Esposito. Stiamo lavorando per portarvi la nostra recensione quanto prima, ma a quanto pare il gioco ha iniziato a far parlare di sé anche con ...

