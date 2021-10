“Dal 15 ottobre nessuno deve più lavorare. Pronti a morire per distruggere la dittatura”. Nuovi piani d’attacco sulle chat dei no vax (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Dal 15 ottobre nessuno deve lavorare più finché non distruggiamo la dittatura intera, non solo il certificato schiavitù. Se c’è da morire, da sacrificarsi per il popolo, moriremo. Qua non si tira indietro nessuno”. È uno dei messaggi, pubblicati da Huffpost, che si leggono sul gruppo Telegram “IoApro“, 13mila iscritti, attivo nell’organizzare la manifestazione di sabato scorso a Roma, culminata nell’assalto alla sede della Cgil. Quella protesta era solo un assaggio, dicono: il resto arriverà a ridosso dell’entrata il vigore delle misure previste ultimo decreto sulla certificazione verde, che ne impone il possesso obbligatorio per accedere luoghi di lavoro. Per martedì 12 ottobre, ad esempio, è in programma un blocco stradale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Dal 15più finché non distruggiamo laintera, non solo il certificato schiavitù. Se c’è da, da sacrificarsi per il popolo,mo. Qua non si tira indietro”. È uno dei messaggi, pubblicati da Huffpost, che si leggono sul gruppo Telegram “IoApro“, 13mila iscritti, attivo nell’organizzare la manifestazione di sabato scorso a Roma, culminata nell’assalto alla sede della Cgil. Quella protesta era solo un assaggio, dicono: il resto arriverà a ridosso dell’entrata il vigore delle misure previste ultimo decreto sulla certificazione verde, che ne impone il possesso obbligatorio per accedere luoghi di lavoro. Per martedì 12, ad esempio, è in programma un blocco stradale ...

