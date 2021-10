Chiambretti avvisa il Napoli | Juric lo ha già fatto una volta!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è andato in onda l’insert “Parola di Bargiggia”, con il noto giornalista ex Mediaset. Ecco quanto evidenziato dal conduttore televisivo Piero: “Come è nato il ‘mio’ Tiki Taka? Ho riflettuto su cosa fanno gli altri. Il calcio parlato miete ancora delle vittime e se avessi dovuto seguire le orme di chi c'era prima di me alla conduzione, non sarei stato me stesso. Andando in onda per ultimo tra i programmi sportivi, ho pensato che oltre al calcio avremmo dovuto proporre anche intrattenimento. Insomma, non solo una veduta tecnica dello sport stesso. Certamente il calcio non è il mio mondo, ma tutti posso dire la loro: questo è il bello di questo sport. Lo scorso anno i dati di ascolto ci hanno dato ragione, ma credo che questo sarà il mio ultimo anno. In tema ...