Camera, pressing giornalisti per riapertura Transatlantico (Di lunedì 11 ottobre 2021) pressing dei giornalisti per la riapertura del Transatlantico alla Camera. "Alla luce dell'andamento della pandemia e delle recenti misure di allentamento delle restrizioni adottate dal governo, l'Associazione Stampa Parlamentare torna a chiedere il ritorno più rapido possibile alla normalità nell'accesso agli spazi istituzionali, in modo da garantire ai giornalisti la possibilità di svolgere al meglio il proprio lavoro". E' quanto si legge in una nota dell'Associazione della stampa parlamentare. "In particolare, l'Asp considera fondamentale e urgente la completa riapertura del Transatlantico di Montecitorio e degli spazi annessi, chiusi alla stampa da oltre sedici mesi. Pur non condividendo la scelta di trasformare temporaneamente il salone della ...

