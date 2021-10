“Allora non mi rompere i co***”. GF Vip, Manuel Bortuzzo perde la pazienza con Lulù (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al GF Vip 6 le differenze caratteriali tra la Lucrezia Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sono sempre più ingombranti e pur avendone già parlato molte volte, anche ieri la principessa ha voluto chiarire nuovamente con il concorrente del GF Vip 6. Come sempre lei vorrebbe trascorrere con lui più tempo e ricevere maggiori attenzioni, mentre Manuel vuole degli spazi per sé. Manuel cerca di far capire a Lucrezia di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione e per l’ennesima volta le spiega di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciuta meglio non immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non voler perdere tempo illudendola inutilmente. GF Vip 6, un altro chiarimento tra Manuel Bortuzzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al GF Vip 6 le differenze caratteriali tra la LucreziaSelassiè esono sempre più ingombranti e pur avendone già parlato molte volte, anche ieri la principessa ha voluto chiarire nuovamente con il concorrente del GF Vip 6. Come sempre lei vorrebbe trascorrere con lui più tempo e ricevere maggiori attenzioni, mentrevuole degli spazi per sé.cerca di far capire a Lucrezia di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione e per l’ennesima volta le spiega di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciuta meglio non immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non volerre tempo illudendola inutilmente. GF Vip 6, un altro chiarimento tra...

Advertising

AlbertoBagnai : E allora, così come chi in Parlamento elabora la linea non va a fare i conti in tasca agli amministratori, chi ammi… - capuanogio : #Tebas definitivo sul #Mondiale ogni due anni: 'Se i club pagano i giocatori allora devono avere voce in capitolo s… - marcodimaio : Se la #Polonia ritiene di non essere sottoposta alle leggi europee allora può aprire la procedura di uscita dalla U… - MarcoM17375606 : RT @liliaragnar: #DiMaio 'Questi non sono manifestanti ma delinquenti' e allora quando andasti ad incontrare il capo dei #GiletsJaunes nel… - lnzpcr : RT @GiovaQuez: Salvini: 'I partiti non si sciolgono per decreto, o per proposta di un parlamentare. Qualcuno dice che c'è di nuovo il parti… -