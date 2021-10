A che ora inizia oggi Amici 2021: l’orario della puntata di lunedì 11 ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) A che ora inizia la puntata di oggi – lunedì 11 ottobre – di Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5? La quarta puntata inizierà alle ore 14,45 e prenderà il posto di Uomini e donne che tornerà regolarmente in onda da domani, martedì 12. Un cambio di programma deciso da Mediaset per evitare che il talent si scontrasse con la partita dell’Italia contro il Belgio che si è giocata ieri pomeriggio alle ore 15. Questa settimana a causa di un provvedimento disciplinare sono in sfida 4 allievi: i ballerini Mattia e Christian e i cantanti LDA e Luigi. A giudicare se meritano di rimanere nella scuola saranno i Prof di categoria. Super ospite della puntata di oggi di ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) A che oraladi11– di, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5? La quartainizierà alle ore 14,45 e prenderà il posto di Uomini e donne che tornerà regolarmente in onda da domani, martedì 12. Un cambio di programma deciso da Mediaset per evitare che il talent si scontrasse con la partita dell’Italia contro il Belgio che si è giocata ieri pomeriggio alle ore 15. Questa settimana a causa di un provvedimento disciplinare sono in sfida 4 allievi: i ballerini Mattia e Christian e i cantanti LDA e Luigi. A giudicare se meritano di rimanere nella scuola saranno i Prof di categoria. Super ospitedidi ...

