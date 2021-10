Sabrina Ferilli, raptus di follia in diretta: “Ti ammazzo..” (Di domenica 10 ottobre 2021) Sabrina Ferilli ancora vittima. A Tu sì que vales, nella puntata andata in onda su Canale 5 il 9 ottobre, ha fatto il suo ritorno il concorrente Giovannino. L'uomo era vestito di rosso e con il volto dipinto di blu, pronto a spaventare l'attrice. E così è stato. Nello studio, dove tra gli altri giurati ci sono Maria De Filippi e Gerry Scotti, è accaduto di tutto. Lo spavento per la Ferilli è stato talmente grande che a un certo punto si è alzata e ha rincorso il concorrente “Ti ammazzo!”, ha detto scappando. Prima però di questo siparietto, l'attrice se l'è presa con la De Filippi: “Tu da settembre in poi pensi a come rompermi i cog** a luglio. Perché sai cosa mi fa paura e altro”. Anche qui al centro ci sono gli scherzi che alla Ferilli proprio non piacciono, soprattutto se fanno ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 ottobre 2021)ancora vittima. A Tu sì que vales, nella puntata andata in onda su Canale 5 il 9 ottobre, ha fatto il suo ritorno il concorrente Giovannino. L'uomo era vestito di rosso e con il volto dipinto di blu, pronto a spaventare l'attrice. E così è stato. Nello studio, dove tra gli altri giurati ci sono Maria De Filippi e Gerry Scotti, è accaduto di tutto. Lo spavento per laè stato talmente grande che a un certo punto si è alzata e ha rincorso il concorrente “Ti!”, ha detto scappando. Prima però di questo siparietto, l'attrice se l'è presa con la De Filippi: “Tu da settembre in poi pensi a come rompermi i cog** a luglio. Perché sai cosa mi fa paura e altro”. Anche qui al centro ci sono gli scherzi che allaproprio non piacciono, soprattutto se fanno ...

