Per il principe William lo zio Andrea minaccia la reputazione reale: "Non torni alla vita pubblica" (Di domenica 10 ottobre 2021) Il principe William, secondo nella linea di successione alla Corona britannica, vede suo zio, il principe Andrea, come una “minaccia” per la reputazione della famiglia reale e ritiene che non debba mai più tornare alla vita pubblica: lo scrive il Sunday Times, citando una fonte anonima vicina al duca di York.Anche il principe Carlo, suo fratello Edward e sua sorella Anne concordano sul fatto che Andrea non debba tornare a rappresentare la Corona in pubblico. Una decisione presa sulla scia dello scandalo di pedofilia che lo vede chiamato in causa da Virginia Giuffre Roberts, una delle vittime del defunto miliardario Jeffrey Epstein.Giuffre, infatti, ha avviato un’azione ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Il, secondo nella linea di successioneCorona britannica, vede suo zio, il, come una “” per ladella famigliae ritiene che non debba mai più tornare: lo scrive il Sunday Times, citando una fonte anonima vicina al duca di York.Anche ilCarlo, suo fratello Edward e sua sorella Anne concordano sul fatto chenon debba tornare a rappresentare la Corona in pubblico. Una decisione presa sulla scia dello scandalo di pedofilia che lo vede chiamato in causa da Virginia Giuffre Roberts, una delle vittime del defunto miliardario Jeffrey Epstein.Giuffre, infatti, ha avviato un’azione ...

Advertising

spookrider : RT @eziomauro: Il Sunday Times: 'Per William il principe Andrea è una minaccia per la famiglia reale' - HuffPostItalia : Per il principe William lo zio Andrea minaccia la reputazione reale: 'Non torni alla vita pubblica' - repubblica : RT @eziomauro: Il Sunday Times: 'Per William il principe Andrea è una minaccia per la famiglia reale' - eziomauro : Il Sunday Times: 'Per William il principe Andrea è una minaccia per la famiglia reale' - il_principe_8 : RT @Aurora68053215: Ci stiamo ribellando ad un regime criminale che ci obbliga ad un trattamento sanitario di cui neanche lo stesso stato h… -