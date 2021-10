MotoGp, Biaggi ricorda: “Io e Rossi due polli, usavamo la stampa per risponderci” (Di domenica 10 ottobre 2021) “In quella famosa gara in Giappone io ero all’interno e lui all’esterno. Ma ripensandoci oggi siamo stati due polli. Non ci parlavamo e usavamo la stampa per risponderci. I giornalisti non vedevano l’ora”. Queste le dichiarazioni di Max Biaggi, che ricorda la rivalità con Valentino Rossi. L’ex campione MotoGp è stato ospite sul palco del Festival dello sport di Trento giunto all’ultima giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) “In quella famosa gara in Giappone io ero all’interno e lui all’esterno. Ma ripensandoci oggi siamo stati due. Non ci parlavamo elaper. I giornalisti non vedevano l’ora”. Queste le dichiarazioni di Max, chela rivalità con Valentino. L’ex campioneè stato ospite sul palco del Festival dello sport di Trento giunto all’ultima giornata. SportFace.

