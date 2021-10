Jared Leto coinvolto negli scontri No Green Pass a Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra i fumogeni, i tafferugli e gli scontri tra il cordone della polizia e i manifestanti del movimento No Green Pass che cercavano di arrivare a Montecitorio, tra le strade di Roma passeggiava anche il premio Oscar e il cantante dei Thirty Second to Mars Jared Leto, trovatosi suo malgrado in mezzo alla manifestazione. L’attore ha documentato su Instagram le violenze che hanno colpito la capitale, pubblicando decide di Stories che lo hanno lasciato senza parole. Leggi su vanityfair (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra i fumogeni, i tafferugli e gli scontri tra il cordone della polizia e i manifestanti del movimento No Green Pass che cercavano di arrivare a Montecitorio, tra le strade di Roma passeggiava anche il premio Oscar e il cantante dei Thirty Second to Mars Jared Leto, trovatosi suo malgrado in mezzo alla manifestazione. L’attore ha documentato su Instagram le violenze che hanno colpito la capitale, pubblicando decide di Stories che lo hanno lasciato senza parole.

