F1 | Ferrari trasformata con la nuova power-unit! Stesso passo di Mercedes e Red Bull | indizi interessanti verso il 2022

(Di domenica 10 ottobre 2021) Un quarto e un ottavo posto: è questo il bilancio dellanel GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. La Rossa, in una gara condizionata dalla pioggia e su asfalto bagnato, ha cercato di giocarsi le proprie carte per cercare di vincere la corsa con Leclerc, ma il monegasco poi ha dovuto accontentarsi di un piazzamento, penalizzato da un rendimento con le intermedie nuove inefficace che non rispecchia tanto quel che di buono la Rossa ha messo in mostra in corsa. La SF21, infatti, si è ben comportata su questa pista, dando seguito a quanto messo in mostra nelle qualifiche disputate su pista asciutta e l’upgrade dellaUnit si è dimostrato più che valido. “Abbiamo un vantaggio di circa 1-2 decimi a giro e possiamo permetterci di gestire meglio le qualifiche e la gara“, le parole del Team Principal Mattia Binotto relativamente allo step ...