Assalto alla Cgil, Giorgia Meloni: “Fascista? Non conosco la matrice”. L’ombra nera che oscura Fratelli d’Italia (Di domenica 10 ottobre 2021) Un’altra grana per Giorgia Meloni, e ancora una volta è derivata dal tallone d’Achille di Fratelli d’Italia: le simpatie, vere o presunte che siano, per i nostalgici fascisti. L’Assalto alla sede della Cgil di Roma, ad opera di militanti di Forza Nuova che hanno organizzato il corte no-green pass, arriva a pochi giorni dallo scandalo sui “fondi neri” che ha travolto il partito, con un fascicolo aperto dalla Procura di Milano. La leader di Fratelli d’Italia, costretta alla difensiva, parla da Madrid, dove sta partecipando al meeting del partito spagnolo sovranista Vox. Giorgia Meloni condanna gli attacchi “squadristi”, ma non riconosce la matrice ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Un’altra grana per, e ancora una volta è derivata dal tallone d’Achille di: le simpatie, vere o presunte che siano, per i nostalgici fascisti. L’sede delladi Roma, ad opera di militanti di Forza Nuova che hanno organizzato il corte no-green pass, arriva a pochi giorni dallo scandalo sui “fondi neri” che ha travolto il partito, con un fascicolo aperto dProcura di Milano. La leader di, costrettadifensiva, parla da Madrid, dove sta partecipando al meeting del partito spagnolo sovranista Vox.condanna gli attacchi “squadristi”, ma non riconosce la...

