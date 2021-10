Ascolti Tv 9 ottobre tutti i dati | Tu si que vales si prende un terzo della platea e fa il triplo di Rai1

Leggi su tvzoom

(Di domenica 10 ottobre 2021) Domina l’ammiraglia commerciale, cresciuta di un milione. Per Maria De Filippi e company il 31,6% Tre film, due tutt’altro che popolari, uno più ‘family’ dell’altro, una nuova serie ambiziosa su La7. Non aveva gran concorrenza ieri sera – sabato 9– la puntata di Tu si quesu Canale 5. Non c’era il calcioSerie A, e dopo le Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 delle settimane precedenti,si è difesa con il biopic Stanlio & Ollio. Lato Viale Mazzini, inoltre, Rai2 si è ancorata ai telefilm, con Rai3 che ha programmato L’uomo nell’ombra. La prima visione di Italia 1 (Paddington 2), la pellicola cult di Rete 4 (Agente 007 Operazione Tuono) e la miniserie già su Netflix di La7, Versailles, hanno articolato l’offerta commerciale. Questi gli equilibri in prime time. Prima serata Su Canale 5 Tu si que ...