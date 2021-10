Venezia, colpo in porta! Arriva un ex Manchester United (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Venezia sta per chiudere la trattativa che porterà un nuovo calciatore nella rosa di Mister Zanetti. Si tratta di Sergio Romero, ex portiere della Sampdoria tra le altre, che sarebbe pronto a tornare in Serie A. L’argentino è attualmente svincolato ed arriverebbe a parametro zero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il calciatore sarebbe Arrivato in città per limare gli ultimi dettagli. L’estremo difensore vorrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno del 2022, mentre il Venezia preferirebbe stilare un accordo biennale. L’affare potrebbe andare a buon fine nel corso delle prossime ore. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilsta per chiudere la trattativa che porterà un nuovo calciatore nella rosa di Mister Zanetti. Si tratta di Sergio Romero, ex portiere della Sampdoria tra le altre, che sarebbe pronto a tornare in Serie A. L’argentino è attualmente svincolato ed arriverebbe a parametro zero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il calciatore sarebbeto in città per limare gli ultimi dettagli. L’estremo difensore vorrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno del 2022, mentre ilpreferirebbe stilare un accordo biennale. L’affare potrebbe andare a buon fine nel corso delle prossime ore. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

