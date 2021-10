Si è dimesso Sebastian Kurz, il cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cancelliere dimissionario ha proposto il ministro degli Esteri Schallenberg come suo successore e respinge le accuse Leggi su corriere (Di sabato 9 ottobre 2021) Ildimissionario ha proposto il ministro degli Esteri Schallenberg come suo successore e respinge le accuse

ilpost : Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è dimesso - Corriere : Si è dimesso Kurz, il cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione - Corriere : Si è dimesso Kurz, il cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione - MariaAversano1 : RT @JackBalle4: Il 35enne cancelliere austriaco Sebastian Kurz, si è dimesso, per essere stato accusato (non condannato) di corruzione. Me… - Carlo08726108 : RT @JackBalle4: Il 35enne cancelliere austriaco Sebastian Kurz, si è dimesso, per essere stato accusato (non condannato) di corruzione. Me… -

Ultime Notizie dalla rete : dimesso Sebastian Il cancelliere austriaco Kurz s'è dimesso: lo scandalo corruzione lo ha travolto Il cancelliere popolare austriaco Sebastian Kurz ha annunciato le dimissioni dopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. Il suo posto dovrebbe essere preso ad interim dal ministro degli Esteri Alexander Schallenberg , ha ...

Travolto dallo scandalo, Kurz si dimette in Austria Sebastian Kurz, 'Bastì come viene soprannominato soprattutto dai partiti di opposizione, si è dimesso da cancelliere. Il futuro dell'Austria, Nazione cuscinetto tra Italia e Germania e storicamente ...

Kurz si è dimesso, il cancelliere austriaco è indagato per favoreggiamento della corruzione Corriere della Sera La resa di Kurz: "L’Austria conta più di me" Dopo l’indagine sui sondaggi pagati con fondi pubblici, il cancelliere si dimette (ma respinge le accuse). Al suo posto il ministro degli Esteri ...

Il cancelliere austriaco Kurz s’è dimesso: lo scandalo corruzione lo ha travolto Kurz è accusato di aver usato i fondi del ministero delle Finanze per la pubblicazione di sondaggi a lui favorevoli - Dopo le dimissioni resterà capogruppo e leader del partito popolare Oevp - Il suo ...

