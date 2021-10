Proposto al Napoli per 350mila euro, De Laurentiis rifiutò: ora vale milioni (Di sabato 9 ottobre 2021) L'ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, svelando un retroscena di mercato sugli azzurri. Ecco quanto evidenziato: "Io ho offerto tantissimi giocatori al Napoli, di solito stilavo una lista per il Presidente De Laurentiis: l'ultimo è stato Kessié a 350 mila euro. Kessié Napoli Milan Ho anche Proposto Isak: che ora gioca nel Real Sociedad. Ora, però, con la società partenopea ho pochi contatti, però, mi piace girare il mondo in cerca di nuovi talenti da scovare". Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 ottobre 2021) L'ex calciatore del, Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, svelando un retroscena di mercato sugli azzurri. Ecco quanto evidenziato: "Io ho offerto tantissimi giocatori al, di solito stilavo una lista per il Presidente De: l'ultimo è stato Kessié a 350 mila. KessiéMilan Ho ancheIsak: che ora gioca nel Real Sociedad. Ora, però, con la società partenopea ho pochi contatti, però, mi piace girare il mondo in cerca di nuovi talenti da scovare".

